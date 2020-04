Campeonato francês de futebol “não vai ser retomado”

"A temporada 2019/20 de desportos profissionais, incluindo a de futebol, não poderá ser retomada", anunciou o governante, à margem da apresentação do seu plano para o fim do confinamento na Assembleia Nacional, perante cerca de 75 deputados e vários ministros do Governo.

A decisão afeta igualmente o campeonato de râguebi, assim como a segunda liga de futebol, também este um escalão profissional.

"Quero deixar claro que eventos desportivos de grandes dimensões, e quaisquer eventos que juntem mais de cinco mil participantes (...) não podem decorrer antes de setembro", acrescentou.

Nas medidas de fim de confinamento, fica ‘aberta' a porta para que os ciclistas possam voltar aos treinos individuais em estrada, ainda que a suspensão, até setembro, de realização de grandes eventos, coloque em dúvida a realização da Volta a França, para já adiada para as datas de 29 de agosto a 20 de setembro.

A Liga Francesa de Futebol (LFP) tinha como plano o regresso aos jogos, ainda que à porta fechada, em 17 de junho, terminando em 25 de julho, uma possibilidade que parece gorada perante as declarações do primeiro-ministro.

O objetivo seria, também, terminar o campeonato doméstico antes do regresso das competições europeias, que a UEFA estima que possam decorrer em agosto, e dar várias semanas de treino aos jogadores no regresso.

Quando faltam 10 rondas para o fim, o Paris Saint-Germain está, com menos um embate disputado, 12 pontos à frente do segundo, o Marselha, do português André Villas-Boas.

Face à superioridade absoluta sobre a concorrência, ‘empurrado' pelos milhões de Nasser Al-Khelaïfi, a situação é bem menos dramática para os parisienses, que venceram os últimos dois campeonatos e seis dos últimos sete, desde 2012/13.

Caso não haja campeão, o PSG voltará, certamente, para o ano com a mesma força para chegar ao nono cetro, igualar o Marselha e colocar-se a apenas um do Saint-Étienne, o recordista de títulos da ‘Ligue 1', com 10, o último em 1980/81.

O conjunto comandado pelo alemão Thomas Tuchel também está nas finais da Taça de França (com o Saint-Étienne) e da Taça da Liga francesa (com o Lyon), bem como nos quartos de final da Liga dos Campeões, depois de ter afastado o Borussia Dortmund.

Édouard Philippe anunciou hoje que o fim do confinamento irá começar em França a 11 de maio, alertando que "é preferível" usar máscara, e que se mantêm, até 02 de junho, certas restrições de deslocações, mas lembrou que se os indicadores positivos da evolução da pandemia naquele país não se mantiverem, este não acontecerá.