Campeão Sporting com curta e complicada deslocação ao Estoril

A formação ‘leonina’ chega à Amoreira na ‘mó de baixo’, depois da goleada caseira perante o Ajax (1-5), no regresso à Liga dos Campeões, quatro anos depois, e também dois pontos atrás dos ‘canarinhos’ na tabela classificativa.

Para complicar, o treinador Rúben Amorim volta a não poder contar com o ‘abono de família’ da época passada, o goleador Pedro Gonçalves, e também não terá Gonçalo Inácio. Positivo, indiscutivelmente, é o regresso de Coates.

O Sporting segue, provisoriamente, em igualdade com o FC Porto, no terceiro lugar, mas quando iniciar o embate com o Estoril, pelas 20:30, já poderá estar em desvantagem para os ‘dragões’, que, pelas 18:00, são anfitriões do Moreirense.

Após o empate a zero a meio da semana no reduto do campeão espanhol Atlético de Madrid, o conjunto ‘azul e branco’ é favorito na receção a um dos poucos conjuntos sem vitórias na prova: a equipa de Moreira de Cónegos soma três empates e duas derrotas.

No outro encontro da ronda marcado para hoje, o Vizela recebe o Paços de Ferreira.

A jornada fecha apenas na segunda-feira, dia em que o líder 100% vitorioso Benfica recebe o Boavista, a equipa que acabou com a invencibilidade dos ‘encarnados’ precisamente à sexta ronda da época passada, então no Bessa (3-0).