Com um preço base em 93 mil euros, a empreitada tem um um prazo de execução 45 dias a contar depois da adjudicação e do início da obra, refere nota







As obras na EB1/JI da Vila de Capelas estão enquadradas no investimento da Câmara Municipal de Ponta Delgada, na educação e na capacitação humana e social do concelho por via, neste caso, da garantia das melhores condições para a aprendizagem dos alunos e para o ensino.