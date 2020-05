Câmara de Ponta Delgada associa-se ao 225.º aniversário do Consulado dos EUA nos Açores

Humberto Melo, recebeu na manhã desta quinta-feira, a Cônsul dos EUA nos Açores, Kathryn Ryan Hammond, que se deslocou aos Paços do Concelho para partilhar o programa comemorativo ajustado à nova realidade.

Sem esmiuçar o programa, o presidente do Município adiantou apenas que será feita uma homenagem ao primeiro vice-cônsul dos EUA nos Açores, Thomas Hickling, bem como aos principais agentes da pandemia de Covid-19, adianta nota de imprensa.

Segundo a embaixada dos Estados Unidos, o consulado do país nos Açores é o "continuamente operacional mais antigo do mundo", mas este foi, numa primeira fase, localizado na ilha do Faial, com filiais em Ponta Delgada.

Depois de John Street ter sido nomeado cônsul na Horta, Thomas Hickling foi nomeado vice-cônsul em Ponta Delgada, também em 1795.

O Consulado dos EUA nos Açores é o mais antigo do mundo e comemora o seu 225.º aniversário a 7 de julho próximo.