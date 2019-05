Câmara da Ribeira Grande condenada a adjudicar construção de bar

As mais lidas

Pode ler mais na edição desta quinta-feira, 30 maio 2019, do jornal Açoriano Oriental

A Câmara Municipal da Ribeira Grande foi condenada pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada a anular a decisão de adjudicar o procedimento de concessão de obra pública para a construção novo bar/restaurante do areal de Santa Bárbara, ficando ainda condenada a adjudicar a concessão ao consórcio TukáTulá e Janeiro & Tavares, Lda.

A empresa TukáTulá venceu o processo que tinha contra a autarquia e ganhou a concessão para construção e exploração do bar da praia

