Câmara da Lagoa celebra Dia Internacional Sem Sacos de Plástico

O objetivo desta data, segundo nota, é o de chamar a atenção para a redução do consumo excessivo de sacos de plástico a nível mundial, minimizando o seu impacto no ambiente e consciencializando a comunidade para as alternativas existentes.

A Câmara da Lagoa, através do CEFAL, irá realizar uma ação de sensibilização aos banhistas, na zona balnear da Caloura e no Complexo Municipal de Piscinas, onde serão abordados para a diminuição do uso de sacos de plástico, alertando para o seu impacto negativo na vida marinha. Como forma de sensibilização, serão entregues, simbolicamente, sacos de pano, numa alternativa ao uso do plástico.

De acordo com as medidas da Direção Regional de Saúde, face à pandemia Covid-19, será colocada uma bancada com um cartaz alusivo à atividade, onde estarão ao dispor dos banhistas os referidos sacos de pano, com a frase “milhares de animais marinhos morrem, anualmente, por asfixia e ingestão de sacos de plástico”.

Refira-se que esta atividade encontra-se inserida no programa Bandeira Azul, cujo tema em 2020 é “De Volta ao Mar com Atitude de Mudar”.