Câmara da Horta apoia escolas do concelho no acesso ao ensino à distância

Através do Fundo de Emergência Social, que foi reforçado na última reunião de Câmara, a autarquia da Horta vai adquirir 60 equipamentos informáticos e 60 acessos à internet, indo ao encontro das necessidades que ainda se verificam nas escolas do concelho, com as quais o Município se encontra a articular as necessidades ainda existentes, adianta nota.



Para José Leonardo Silva, presidente da Câmara Municipal da Horta, “esta medida pretende abranger os estudantes das escolas do concelho que integram agregados familiares desfavorecidos e que, por essa via, possuem rendimentos mais baixos e maior dificuldade de aquisição desse tipo de equipamentos”.



“Neste momento, não conseguimos precisar durante quanto tempo este sistema de ensino à distância poderá funcionar, mas uma coisa não podemos permitir: que aqueles que têm menos recursos, sejam duplamente penalizados”, salientou José Leonardo Silva, destacando, por outro lado, “o grande esforço de adaptação que, não só o Governo, mas sobretudo as escolas, os professores, os pais e também os alunos têm feito para dar uma resposta positiva, ao nível do ensino, naquele que é um tempo excecional das nossas vidas”.



Os equipamentos serão atribuídos às escolas do concelho, em sistema de empréstimo, para dar resposta à necessidade urgente de meios para garantir o ensino à distância, ficando, no futuro, disponíveis, em bolsa, para ser utilizados em outros projetos escolares.