O Azores Rallye vai para a estrada a 31 de março e 1 de abril, uma semana mais tarde do que foi inicialmente avançado, aquando da divulgação do calendário do Campeonato dos Açores de Ralis (CAR)para 2023.



O avanço da prova foi efetuado por uma questão de logística, avançou ao Açoriano Oriental o presidente do Grupo Desportivo Comercial (GDC). De acordo com Rui Moniz, e dado que a segunda prova do Tour European Rally (TER) se disputa a 17 e 19 de março, foi decidido solicitar à Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) passar o evento açoriano uma semana à frente, para que os participantes estrangeiros no Rallye Sierra Morena, em Espanha, possam ter pelo menos duas semanas de intervalo entre os dois ralis.



A solicitação do GDC foi aceite pela FPAK e a nova data já consta do calendário de provas no site da entidade organizadora dos ralis em Portugal, tal como no site do TER, competição que conta no seu calendário de 2023 com oito ralis.



O Azores Rallye é a segunda de duas provas em piso de terra do calendário, sendo as restantes disputadas em piso de asfalto.



O TER inicia com o Rally Terra Valle del Tevere (Itália), a 11 e 12 de fevereiro (terra), prosseguindo com o Rallye Sierra Morena (Espanha), de 17 a 19 de março (asfalto), antes de rumar ao Azores Rallye (Portugal), nos dias 31 de março e 1 de abril (terra).



O campeonato prossegue com o Rally Regione Piemonte (Itália), de 14 a 16 de maio (asfalto); Rallye Antibes Côte d’Azur (França), de 18 a 20 de maio (asfalto); Rallye du Chablais (Suíça), 1 a 3 de junho (asfalto); Rali Ceredigion (Grã-Bretanha), 2 e 3 de setembro (asfalto); finalmente, o Rally Terra Sarda (Itália), 6 a 8 de outubro (asfalto).



A prova do GDC é ainda a primeira do CAR de 2023.