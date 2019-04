CALAG realiza peregrinação a Santiago de Compostela

As mais lidas

Por seu turno, Nelson Santos, vereador da Câmara Municipal de Lagoa e responsável pela área do desporto e turismo, enalteceu a iniciativa do CALAG.

Na apresentação da iniciativa à Câmara Municipal de Lagoa, Luís Guimarães, presidente do CALAG e mentor deste projeto, afirmou que “será um desafio, na medida em que se trata de um caminho duro, passando por zonas pouco habitadas, onde será utilizado o GPS e o Guia do Peregrino, escrito pelo jornalista Carlos Ferreira, o primeiro português a percorrer este caminho sozinho em maio de 2017”.

Serão oito os caminhantes que irão percorrer um total de 240 km, procurando chegar a Santiago de Compostela no dia de Páscoa, adianta nota. Esta será a primeira vez que um grupo de açorianos faz este caminho, que liga Braga à capital da Galiza. O chamado “Caminho da Geira Romana e dos Arrieiros” engloba nove etapas e 25 troços, entre Braga e Santiago de Compostela.

