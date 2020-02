CAGPD conquista 10.ª Taça de Portugal

Na prova organizada pela Federação de Ginástica de Portugal, o clube micaelense alcançou o ouro em todas as provas, escalões e categorias em que participou.



A equipa do CAGPD venceu com um total de 153,33 pontos, seguida pelo All4Gym-Associação Gímnica de Águeda com 145,209 pontos e pela Academia CantanhedeGym com 136,733 pontos, que fechou o pódio.

Em termos de prestações individuais, Sara Silva obteve a nota mais alta de toda a competição (20.900), seguida de perto por Rui Cansado (20.650).



Destaque ainda para a juvenil Leonor Januário que foi a melhor portuguesa entre 40 ginastas.



Para além destes, a comitiva do CAGPD contou ainda com o contributo de Tomás Amaral, Tiago Pinheiro, Manuel Resendes, Matilde Cymbron, Letícia Oliveira, Filipa Macedo, Júlia Alves, Zamy Tomé, Filipa Leite e Cláudia Pinheiro.

Recorde-se que para além dos 10 títulos conseguidos pelo CAGPD, entre 2010 e 2020, o clube conquistou também a Taça de Portugal entre 2007 e 2009 enquanto Corpore Ginásio, pelo que no somatório, a formação de São Miguel já arrecadou 13 troféus absolutos nesta competição.