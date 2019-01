Buscas pelo avião em que viajava o jogador Emiliano Sala foram retomadas

As mais lidas

Na sua carreira, Emiliano Sala passou pelos clubes portugueses do FC Crato, dos campeonatos distritais, antes de seguir para França, onde representou o Bordéus, o Orléans, Chamois Niortais, Caen e Nantes.

O ponta de lança, que representa o Nantes desde 2015 e que esta época marcou 13 golos em 21 jogos pela equipa francesa, tinha acabado de assinar pelos galeses do Cardiff, equipa da Primeira Liga inglesa.

O jogador comunicou-se com amigos e expressou o seu temor em viajar no avião, pois tinha experimentado muita turbulência num outro voo que fizera entre Nantes e Cardiff.

Na segunda-feira, Emiliano Sala, de 28 anos, e um piloto viajavam de Nantes, na França, para Cardiff, no País de Gales, e ao atravessar o Canal da Mancha as comunicações deixaram de ocorrer e a aeronave desapareceu.

“Nós retomamos as buscas. Dois aviões estão a descolar e vão procurar numa área específica onde cremos que teremos mais probabilidades de encontrar algo, baseado numa revisão das correntes e do tempo desde que (o avião) desapareceu”, referiu a polícia na sua conta na rede social Twitter.

Os serviços de resgate de Guernsey retomaram esta quarta-feira as buscas pelo avião em que viajava o jogador argentino Emiliano Sala, da equipa de futebol Cardiff City, que desapareceu no Canal da Mancha, informou a polícia.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok