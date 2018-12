Boo Boo Davis é a primeira confirmação para o Caloura Blues 2019

A edição de 2019 do Caloura Blues, contará com a participação do músico norte-americano, Boo Boo Davis, que fará a sua estreia em concertos nos Açores.

A próxima edição do Caloura Blues, a decorrer na Baixa d'Areia em Água do Pau, está agendada para ter lugar entre os dias 26 e 27 de julho de 2019, numa organização da Câmara Municipal de Lagoa, com a parceria da empresa Ninemedia.





A primeira confirmação vai para a presença de Boo Boo Davis que trará os Blues do Mississipi até aos Açores, refere a organização em comunicado.





Boo Boo Davis pertence à última geração de músicos que escreve e toca ao vivo o Blues, retratando as dificuldades sentidas na região do Delta do Mississipi. Foi na cidade de Drew que o artista nasceu e foi criado, uma cidade particularmente rica no Blues, que recebeu inúmeras lendas. Desde muito cedo, Boo Boo Davis aprendeu a tocar harmónica e começou a cantar na igreja. O canto que ouviu no campo, durante a sua infância, influenciou a voz gritante que hoje o destaca. Entretanto, adicionou a guitarra na banda que tinha com o pai e os seus irmãos mais velhos, “The Lard Can Band”, que foi crescendo e atravessando toda a região do Delta. Na década de 60, seguiu em direção ao norte, para St Louis, onde esteve rodeado de nomes como Albert King, Ike Turner, Chuck Berry, entre tantos outros.





Apesar de estar a viver na região norte, o seu coração continuava a pertencer às suas origens. A fraca alfabetização nunca o privou de conhecer o mundo. Foi, exatamente, o Blues que ajudou Boo Boo Davis a manter o seu espírito em alta e a sobreviver ao dia-a-dia, a lidar com os elementos mais básicos da vida, sendo bons ou maus.





Saliente-se que a sua primeira tour pela Europa aconteceu em 2000 e, desde então, Boo Boo Davis regressa à Europa, pelo menos, duas vezes por ano. Atualmente, o músico americano apresenta 10 álbuns, da editora Black and Tan. O álbum “Drew, Mississipi” foi considerado, pela revista Mojo, um dos 10 melhores de blues de 2016.





A organização adianta que os bilhetes para a 2ª edição do festival Caloura Blues já estão disponíveis para venda, online, através dos seguintes links: https://ticketline.sapo.pt/pt/evento/caloura-blues-39187 e https://bilhetes.calourablues.com.





O bilhete diário tem um custo de 10 euros, sendo que os munícipes recenseados no concelho de Lagoa, usufruem de 50% de desconto, pagando somente 5 euros. Por seu turno, o passe de dois dias, tem um valor de 15 euros e de 10 euros para os residentes recenseados na Lagoa.





De referir que, a entrada é gratuita para as crianças até aos 12 anos (inclusive), desde que acompanhadas por um adulto portador de ingresso. Por outro lado, os munícipes, recenseados no concelho de Lagoa, para poderem usufruir do desconto, terão que fazer prova, através do cartão de cidadão, na entrada do recinto do Caloura Blues.





Recorde-se que o Caloura Blues está nomeado em quatro categorias nos Iberian Music Awards: Best New Festival, Best Small Festival, Best Communication e Best Live Performance, com Maria João & Buddha Power Blues.