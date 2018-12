"Bombeiros pedem revisão de apoios para tripulantes de ambulâncias" é a manchete do Açoriano Oriental

As mais lidas

"Workshop propõe soluções inovadoras para problemas sociais" é o título da manchete fotográfica. "Professores reclamam mais 3 anos de tempo de serviço", "Terra Nostra vai exportar para Golfo Pérsico, China e Itália", "Ex-CEO da SATA defende capitalização da companhia", "Natal faz duplicar vendas de licores regionais" e "Micaelense vence prova de Jiu Jitsu" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.

A manchete do Açoriano Oriental noticia que a Federação dos Bombeiros diz que é preciso rever os apoios ao transporte urgente, assim como as tabelas salariais dos tripulantes de ambulâncias.

