Bolieiro reconhece legado na ciência apesar de “alguma inércia” dos anteriores governos açorianos

“Há efetivamente neste quadro [da Ciência] um legado que, malgrado alguma inércia, potencia este governo e o departamento que a senhora secretaria regional lidera para desenvolver o futuro em cooperação e em descoberta de ‘know-how’ e músculo científico”, declarou José Manuel Bolieiro.

Salientando registar “com agrado este legado e, sobretudo, esta oportunidade”, o presidente do executivo açoriano de coligação PSD/CDS-PP/PPM considerou que, “mesmo quando houve inércia inaceitável durante muito tempo”, existiu “pelo menos a abertura da porta”.

Como exemplo, José Manuel Bolieiro, que falava na Assembleia Regional, na Horta, durante a discussão do Plano e Orçamento dos Açores para 2021, falou da “exploração do espaço a partir da ilha de Santa Maria”, referindo-se à criação de um projeto para um porto espacial naquela ilha, o 'Air Centre'.

Também numa intervenção no plenário, a secretária regional da Cultura, Ciência e Transição Digital, Susete Amaro, disse querer “imprimir previsibilidade e regularidade” aos incentivos na área da ciência e lembrou o apoio atribuído aos agentes culturais devido à crise da pandemia da Covid-19.

“A aposta clara no apoio direto e extraordinário aos agentes culturais profissionais, bem como ao setor audiovisual constituiu, seguramente uma prioridade de início de legislatura, face aos constrangimentos em que vivem estes promotores e motores de cultura”, declarou.

Já depois da intervenção do presidente do Governo Regional, o deputado do PS José Contente mostrou “muita admiração” pelo “elogio” feito por José Manuel Bolieiro ao legado do PS e considerou um “absurdo” a intenção do executivo em querer contratar investigadores para o serviço tecnológico dos Açores porque essa contratação só pode ser feita ao abrigo da lei da autonomia universitária.

Pelo BE, o parlamentar António Lima lamentou que o atual governo siga “a linha” do anterior executivo, uma vez que nos projetos de Ciência (como o porto espacial de Santa Maria ou o Air Centre) a região é um “parceiro menor”, sendo os Açores uma “neocolónia do ponto vista cientifico”.

Em sentido contrário, o deputado do PSD Carlos Freitas enalteceu a aposta na ciência do governo açoriano, que disse estar a “diminuir a precariedade” dos investigadores, e elogiou o aumento do apoio à tripolaridade da Universidade dos Açores.

O líder parlamentar do PPM, Paulo Estêvão, destacou o facto de o PS ainda não ter dito "nada” sobre uma qualquer rubrica no Orçamento da região onde esteja “projetado dinheiro de forma excessiva”.

Durante esta semana está a decorrer na Assembleia Regional, no Faial, a discussão do Plano e Orçamento dos Açores para 2021, que serão votados na sexta-feira.