Bolieiro confirma investimentos para Sete Cidades

O presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada confirmou, na freguesia de Sete Cidades, a requalificação do Pavilhão Multiusos, bem como irá dotar a Escola EB1/JI Padre José Cabral Lindo com um parque infantil. O anúncio foi feito pelo edil durante a visita à freguesia das Sete Cidades.

José Manuel Bolieiro reuniu com a presidente da Junta de Freguesia, Cidália Pavão, elogiando, na ocasião ou o relacionamento entre o município e a junta, e destacou o potencial das Sete Cidades, nomeadamente em termos turísticos, considerando que “não tem havido a devida valorização das Sete Cidades”, adianta nota de imprensa.

Neste contexto, deixou um desafio aos setores do comércio e da restauração, para que repensarem um plano “cativante” para as Sete Cidades.

Por seu turno, Cidália Pavão congratulou-se com o apoio constante do município de Ponta Delgada, tendo guiado o executivo por uma visita pela freguesia.

A governante pediu a intervenção de Bolieiro com vista à requalificação da estufa pedagógica, que se encontra desativada, e que servia crianças de todas as freguesias da costa sul do concelho de Ponta Delgada situadas entre as Feteiras e os Mosteiros. Solicitou, igualmente, apoio na requalificação da Alameda da Igreja de São Nicolau.