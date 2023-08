JMJ

Bispo Américo Aguiar assegura estar com os que “sonham com uma Igreja jovem”

O presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, Américo Aguiar, deixou, no rescaldo da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), uma mensagem aos jovens que “sonham com uma Igreja jovem”, assegurando que está junto com eles nesse sonho.