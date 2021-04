Biden pede ao Congresso dos EUA forte investimento para travar imigração ilegal

Biden solicitou ao Congresso um investimento de 861 milhões de dólares (cerca de 725 milhões de euros) para ajudar a conter a imigração ilegal provinda de países da América Central.

O Presidente norte-americano pediu ainda a aprovação de um investimento de 10 mil milhões de dólares (cerca de oito mil milhões de euros) para ajudar refugiados e deslocados em diversos continentes.

Na sua proposta inicial de orçamento federal para o ano fiscal de 2022, um documento prévio ao pedido completo que a Casa Branca revelará nas próximas semanas, Biden pediu a "revitalização" da ajuda à América Central, num momento em que as entradas de imigrantes ilegais aumentaram vertiginosamente, em particular através da fronteira sul com o México.

Estes pedidos de investimento incluídos na proposta da Casa Branca são apresentados como um "primeiro passo" para cumprir o plano de Biden de investir 4.000 milhões de dólares (cerca de 3.300 milhões de euros) na região, durante um período de quatro anos, cumprindo uma promessa eleitoral.

"Esses recursos ajudarão os Estados Unidos ... a fortalecer a responsabilidade dos governos (da América Central) a fornecer mais serviços e mais segurança, reduzindo a corrupção endémica, prevenindo a violência, reduzindo a pobreza e expandindo as oportunidades de desenvolvimento económico", explicou a Casa Branca.

Biden acredita que este investimento ajudará a resolver as "causas básicas da imigração ilegal", que fizeram com que as detenções na fronteira com o México em março atingissem o seu nível mais alto em 20 anos, enquanto se registou um recorde histórico de chegadas de menores desacompanhados.

A iniciativa de Biden, que certamente será modificada pelo Congresso antes de ser aprovada, também inclui fundos para reformar o sistema de asilo nos Estados Unidos, que tinha sido anulado no Governo do ex-Presidente Donald Trump (2017-2021).

O projeto de Biden também inclui cerca de 8.000 milhões de euros em assistência humanitária para apoiar populações vulneráveis no estrangeiro, incluindo refugiados, vítimas de conflitos e outras pessoas deslocadas, segundo a Casa Branca.

Biden propôs que os Estados Unidos admitam no máximo 125.000 refugiados no ano fiscal de 2022, que começa em outubro, oito vezes o limite de 15.000 que havia sido imposto por Trump.