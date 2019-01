Biblioteca Pública Luís da Silva Ribeiro apresenta "Amigos de Pano"

As mais lidas

A mostra visa dar a conhecer um dos projetos de continuidade em 2019, neste caso o resultado da oficina realizada em dezembro, dirigida a pessoas idosas, cujas criações serão agora encaminhadas para crianças que delas necessitem, ficando as famílias dessas crianças responsáveis por enviar uma carta de agradecimento ao autor, refere nota. A seguir à inauguração desta exposição, terá lugar a habitual “Hora do Conto”, dirigida ao público familiar.

A Direção Regional da Cultura, através da Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, em Angra do Heroísmo, inaugura sábado, dia 12 de janeiro, pelas 15h45, uma exposição intitulada “Amigos de Pano”.

