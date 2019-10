Bernardo Sousa suspenso dois anos pela FPAK

De acordo com o comunicado do Conselho de Disciplina da FPAK, publicado ao início da tarde de hoje, dia 17 de outubro, os resultados obtidos na corrida terceirense, terceira prova do CAR, pelo então piloto da Play/AutoAçoreana Racing foram anulados, assim como as classificações obtidas posteriormente.

Leia a notícia na íntegra na edição do jornal Açoriano Oriental do dia 18 de outubro.