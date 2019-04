Benfica proibido de ceder pontos em Santa Maria da Feira

O Benfica está proibido de ceder pontos este domingo em casa do Feirense, sob pena de ver o FC Porto ficar isolado na liderança da I Liga de futebol, em jogo da 28.ª jornada da prova.

Os 'encarnados' arrancaram para esta jornada da frente do campeonato, com os mesmos 66 pontos, mas com vantagem na diferença dos golos marcados e sofridos, mas já viram o Fc Porto destcar-se, depois de os 'dragões' terem vencido (2-0) na sexta-feira, na receção ao Boavista.

Enquanto o Benfica prossegue a sua luta pelo título, em Alvalade, o Sporting recebe um tranquilo Rio Ave e, caso vença, ganha uma vantagem de três pontos sobre o Sporting de Braga, que perdeu em casa do Moreirense por 1-0, reforçando assim o terceiro lugar.