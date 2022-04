BE propõe subsídio de insularidade para elementos das forças de segurança nos Açores

A anteproposta de lei entregue à Mesa da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores pretende "acabar com o tratamento desigual que atualmente se verifica entre as várias forças de segurança, atenuar os custos da insularidade, e incentivar a colocação de mais elementos das forças de segurança nos Açores", lê-se numa nota enviada às redações.

A proposta do BE defende que esse subsídio seja atribuído aos elementos da Polícia de Segurança Pública, Guarda Nacional Republicana, Polícia Judiciária, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Polícia Marítima e Corpo da Guarda Prisional.

No documento, o BE salienta que “os custos subjacentes à condição insular são unanimemente reconhecidos e justificam medidas compensadoras” nos Açores, como a existência de um sistema fiscal adaptado, o complemento regional ao salário mínimo nacional, no setor privado, ou a remuneração complementar, no setor público.

"Atualmente, verifica-se uma incompreensível desigualdade de tratamento entre as várias forças de segurança relativamente ao subsídio de insularidade. Uma discriminação que o Bloco pretende corrigir com esta proposta abrangente", justifica o partido.

O Bloco alerta ainda para a “inexplicável e insustentada desigualdade de tratamento” que faz com que, por exemplo, "na PSP, apenas os elementos colocados em Santa Maria recebam subsídio de insularidade, e na PJ, recebam apenas os elementos que estão em comissão de serviço".

“Sem o reconhecimento da condição de insularidade a todos os elementos das forças de segurança colocados na Região Autónoma dos Açores, independentemente da ilha onde se encontrem ou o caráter dessa colocação, favorece-se um sistema discricionário”, observa.

O partido sublinha que os serviços prestados pelas forças de segurança "são uma garantia constitucional e uma responsabilidade do Estado".

Caso a proposta seja aprovada no parlamento dos Açores, terá que ser posteriormente aprovada na Assembleia da República para que venha a ser aplicada, indica o BE.