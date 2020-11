BE apresenta 12 propostas de alteração "essenciais" para "viabilizar" orçamento

"Gostaríamos que o Governo repensasse a sua posição acerca destas propostas. Propostas que são essenciais para que o Bloco viabilize o Orçamento do Estado para 2021", desafiou a deputada Mariana Mortágua, depois do BE ter votado contra o orçamento na generalidade.

Em conferência de imprensa no parlamento, Mariana Mortágua defendeu que estas 12 propostas são "essenciais para responder à crise", considerando que não haver, por parte do Governo, "argumentos para as rejeitar".

"As propostas são um ponto de chegada das negociações que tivemos e que entendemos que são o núcleo de uma resposta à crise na proteção social, na proteção do emprego e na proteção do SNS que é urgente garantir nesta fase", sintetizou, acompanhada do deputado José Soeiro.

Questionada sobre se houve mais reuniões com o Governo, depois da discussão do documento na generalidade, a deputada respondeu que não.