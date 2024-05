BE acusa extrema-direita de não gostar do Portugal que é “sardinha, kebab e cachupa”

“Sabem qual é na verdade o problema da extrema-direita? É que não gosta de Portugal. Portugal é sardinha assada nos Santos [populares], é ‘kebab’, é cachupa. Portugal é comovermo-nos com o fado da Amália e com o golo do Éder. Portugal é toda esta diversidade e é esta diversidade de que nós gostamos, que celebramos, que nós representamos e que defendemos”, defendeu Catarina Martins.

Num comício na Baixa da Banheira, município da Moita, em Setúbal, a ‘número um’ do BE para as eleições europeias de 09 de junho fez uma intervenção dirigida à extrema-direita a nível europeu e nacional, com ataques ao Chega.

“Queria dizer-vos muito claramente aquilo sobre que é esta campanha. É sobre como somos como país e como Europa. E com uma certeza: que os imigrantes são bem-vindos, as crianças de todas as nacionalidades são bem-vindas, que o discurso racista de Tânger Correia e André Ventura é que não são bem-vindos e que não aceitamos aqui”, atirou ao cabeça de lista do Chega nestas europeias e ao presidente daquele partido.

Catarina Martins disse gostar de um país “que caminha para a igualdade com tanta diversidade”.

“E estas eleições europeias são sobre isso: se queremos fazer um caminho de retrocesso a ódios ou divisões, ou se nos orgulhamos da diversidade que somos. E não é só não querer recuos, queremos avanços sim, para os direitos de todas as pessoas. Para que todas as pessoas sejam respeitadas, sejam merecedoras do mesmo tratamento digno e para que tenhamos salários justos, casas que possamos pagar, serviços de saúde que nos sirvam, educação, cultura”, sustentou.