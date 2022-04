BE/Açores propõe suplemento de 175,78 euros para trabalhadores da RIAC

Na apresentação da proposta, o líder e deputado regional do BE, António Lima, disse, em conferência de imprensa, em Ponta Delgada, que o salário que os trabalhadores da RIAC recebem “é muito baixo em relação à complexidade e responsabilidade dos serviços que prestam".

É o caso da venda de produtos, serviços dos CTT, apoio aos idosos, venda de bilhetes, apoio à habitação, impostos, entre outros.

O dirigente afirmou que a iniciativa surge no seguimento da interrupção das negociações com o sindicato por parte do Governo, que, “em vez de continuar as negociações com os seus representantes, manda os partidos da coligação (PSD/CDS/PPM) fazer a proposta”, apresentada na quinta-feira pelo PSD.

Segundo o deputado do BE/Açores, trata-se de uma proposta que “roça o insulto”, porque atribui, no próximo ano, um aumento de 35,16 euros, sujeitos a descontos.

A proposta do BE estabelece um suplemento mensal de 175,78 euros, já a partir do próximo ano, um valor que “confere uma justa compensação a estes trabalhadores e que contribuirá também para que se fixem pessoas na RIAC, de modo que este importante serviço seja cada vez mais bem prestado aos cidadãos e cidadãs”.

António Lima alertou, citando um sindicato, que a RIAC viu sair 30 profissionais através de pedido de mobilidade, sendo que “muitos destes postos de trabalho estão a ser preenchidos através de programas ocupacionais”.

O dirigente recordou que foram criados, “e bem”, suplementos remuneratórios para outros serviços e categorias da administração pública regional visando compensar o desempenho de funções de "maior responsabilidade ou penosidade, como é o caso do trabalho nos matadouros, cujo valor é superior ao suplemento que o BE agora propõe para os trabalhadores da RIAC".

O PSD, CDS-PP e PPM entregaram na quinta-feira, no parlamento açoriano, um projeto de decreto legislativo regional para criar um suplemento remuneratório para os trabalhadores da RIAC, que corresponde à “complexidade” das tarefas que estes funcionários executam.

O deputado do PSD/Açores, Joaquim Machado, explicou que o suplemento remuneratório consiste num “acréscimo ao vencimento base” dos trabalhadores da RIAC, a implementar de forma gradual a partir de 2022 (5%) e atingindo “o valor máximo de 15% em 2024”.

“Com esta iniciativa alcançamos a justiça que era devida a estes funcionários e, por outro lado, acautelamos os meios orçamentais para fazer face a este acréscimo da despesa. Vão ser abrangidos mais de 100 trabalhadores da RIAC”, sublinhou.

A RIAC abriu o primeiro espaço em 2004 e tem lojas nas nove ilhas dos Açores.