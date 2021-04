BE/Açores diz que Orçamento da região “não difere muito” dos anteriores do PS

“Este orçamento, começamos a chegar a esta conclusão, não difere muito daqueles que têm sido os orçamentos anteriores ao nível da estratégia das políticas para a região. Parece-nos que essa diferença relativamente ao PS é muito ténue, muito diminuta”, declarou.

O deputado do BE falava aos jornalistas após a conclusão das audições aos membros do executivo, que foram ouvidos na Assembleia Regional, a propósito do Plano e Orçamento dos Açores para 2021.

António Lima afirmou não existirem “mudanças de fundo” entre a proposta do Orçamento da região para 2021 e os anteriores orçamentos apresentados pelo governo socialista de Vasco Cordeiro.

“O caminho que tínhamos trilhado até aqui, com políticas dos anteriores governos do PS, irá manter-se no futuro. O que quer dizer que a região continuará, do ponto vista económico, a ter as mesmas opções que têm levado a que a região tenha elevadíssimos níveis de desigualdade”, assinalou.

O deputado bloquista referiu que as afirmações de membros do Governo Regional, que têm realçado que o Orçamento só irá estar vigor nos próximos seis meses, “não correspondem à verdade”.

“Isso é um Orçamento para um ano, porque os primeiros seis meses do ano têm de ser enquadrados neste Orçamento, por isso, o governo que se diz da transparência devia ser mais transparente sobre aquilo que está em causa”, realçou.

O parlamentar do BE considerou que, do “ponto vista social”, o Orçamento não contempla “medidas que deem resposta” à “enorme crise” provocada pela pandemia da covid-19.

António Lima avançou ainda que o partido irá apresentar propostas de alteração ao documento para “melhorar os aspetos que são mais gravosos”, como o caso das “questões sociais, do emprego e da habitação”.

“Chegada esta fase de primeira análise do orçamento, vamos analisar quais são os caminhos que nós pretendemos que sejam, no mínimo, atenuados neste orçamento. É um orçamento deste governo, não é nosso”, assinalou.

Durante esta semana decorreram, na cidade da Horta, no Faial, as audições aos membros do Governo Regional, de coligação PSD/CDS-PP/PPM (com o apoio parlamentar do Chega e Iniciativa Liberal), no âmbito do Plano e Orçamento da região para 2021.

Este é o primeiro Plano e Orçamento do executivo açoriano liderado pelo social-democrata José Manuel Bolieiro, que será discutido e votado no plenário de Abril da Assembleia Regional.

A proposta de Orçamento dos Açores para este ano é de cerca de 1.900 milhões de euros, dos quais 165,7 milhões destinados ao transporte aéreo e à reestruturação da SATA.