Aviso amarelo devido a chuva prolongado em sete ilhas dos Açores até às 17h00 de sábado

O arquipélago dos Açores já estava sob aviso amarelo devido às previsões de “precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada”, mas o período foi alargado às ilhas dos grupos oriental e central, deixando de existir para o grupo ocidental (Flores e Corvo).

Segundo um novo comunicado do IPMA, as ilhas do grupo oriental estão agora sob aviso amarelo entre as 23h00 e as 17h00 de sábado.

Nas ilhas do grupo central, o mesmo aviso está já em vigor, prolongando-se igualmente até às 17h00 de sábado.

Há ainda um aviso amarelo para estas cinco ilhas do grupo central, relativo a vento, “com direção sul, rodando para sueste”, até às 08h00 de sábado.