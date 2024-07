Autoridade Marítima diz que ondulação não era suficiente para embarcação ter naufragado

“À partida, esta ondulação que estamos aqui a sentir não é suficiente para a embarcação ter naufragado. Não estão condições oceanográficas muito adversas”, referiu José Sousa Luís.



Em declarações aos jornalistas, José Sousa Luís confirmou que já foi aberto um inquérito de sinistro marítimo, que servirá para averiguar as causas do naufrágio de uma embarcação onde “não existia excesso de pessoas a bordo”.



Três de 17 pessoas que seguiam na embarcação que naufragou hoje ao largo de praias de Leiria continuam desaparecidas, estando confirmados três mortos e o resgate de 11 elementos com vida.



O alerta para o adornamento da embarcação de pesca “Virgem Dolorosa” foi dado às 04h33 para o comando local da Polícia Marítima da Nazaré.