Autárquicas: IL aposta em César Pimentel como cabeça de lista à Câmara da Ribeira Grande

Em nota de imprensa, o grupo de coordenação local da Iniciativa Liberal (IL) dos Açores, justificou que a candidatura de César Pimentel será uma oportunidade de "renovar a política municipal" e de aproximar "as decisões das reais necessidades da população da Ribeira Grande”, na ilha de São Miguel.



Engenheiro de Telecomunicações, César Pimentel é natural da Maia, residente no Pico da Pedra, concelho da Ribeira Grande, e “representa uma nova geração de cidadãos empenhados em trazer energia, inovação e proximidade à política local”, sublinhou ainda o partido.



Em eleições autárquicas esta será a primeira vez que os liberais açorianos apresentam candidatura à Câmara Municipal da Ribeira Grande.



A apresentação do candidato decorreu num almoço de celebração do “Dia da Libertação dos Impostos”, que segundo a IL, "marca simbolicamente o momento do ano até ao qual os portugueses trabalham apenas para pagar impostos, uma realidade pesada", mas que a Iniciativa Liberal "escolhe transformar num momento de consciencialização e afirmação política".



Para o responsável pela estrutura da Iniciativa Liberal nos Açores, Hugo Almeida, César Pimentel “é um candidato próximo do povo, um dinamizador cultural e será certamente um promotor do Liberalismo e das políticas de proximidade" no concelho da Ribeira Grande.



"Queremos pessoas dinâmicas, com energia, com vontade de melhorar o que tem de ser melhorado, que apresentem políticas criadoras de oportunidades e que melhorem a vida dos cidadãos", reforçou Hugo Almeida, citado na nota.



O candidato César Pimentel disse ter "experiência profissional e pessoal, capacidade e planos para garantir o sucesso da Ribeira Grande e todos os seus habitantes".