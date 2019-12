Autarquia praiense vai intensificar todas as ações de apoio às crianças, jovens e idosos

Tibério Dinis falava no tradicional almoço de Natal oferecido pela autarquia, que juntou cerca de 700 idosos que frequentam as 18 valências de apoio à terceira idade da Praia da Vitória.





Depois de em 2019 o executivo municipal ter proporcionado uma viagem aos idosos praienses até à ilha Graciosa, no próximo ano, aproveitando as ligações marítimas interilhas, os idosos do concelho vão poder visitar as ilhas do Pico e do Faial, numa viagem prevista para de 16 a 21 de julho de 2020, adianta nota de imprensa.





Refira-se que o almoço de Natal decorreu ao som da animação do Grupo de Amigos da Praia e do Grupo da Alegria, contando com a presença de Andreia Cardoso, secretária regional da Solidariedade Social.





Na ocasião, Tibério Dinis agradeceu a presença institucional do Governo, que “dá nota do trabalho em articulação entre todas as entidades com responsabilidades em matéria de apoio aos idosos”, endereçando também agradecimentos aos Bombeiros da Praia da Vitória (pela cedência do espaço), ao Grupo Desportivo das Fontinhas (que confecionou o almoço) aos Grupos de Amigos da Praia e da Alegria (pelos momentos musicais e de animação que proporcionaram), às direções e voluntários de todas as valências de apoio à terceira idade do concelho e aos funcionários e colaboradores do Departamento da Solidariedade Social da Cooperativa Praia Cultural e do município (pelo trabalho desenvolvido em prol das faixas etárias mais vulneráveis, nomeadamente crianças, jovens e idosos).





O autarca praiense terminou com uma mensagem de Boas Festas dirigida a todos os presentes e extensível às respetivas família, com desejos de “muita saúde, alegria e convívio junto das vossas famílias”, nesta época natalícia.





Saliente-se, ainda, que o almoço de natal dos Centros de Convívio decorreu no domingo, na sede da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória, onde já na sexta-feira passada, se havia realizado o jantar de Natal de todos os colaboradores do Grupo Municipal praiense.