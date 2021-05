Autarquia da Madalena adere à Rede Solidária do Medicamento

Desta forma, em breve, as famílias do concelho da Madalena com dificuldades financeiras terão acesso gratuito a medicamentos prescritos pelo médico.





O apoio concedido pelo município resulta do protocolo celebrado, entre a autarquia e a Associação Dignitude, que visa a implementação no concelho do programa abem - Rede Solidária do Medicamento.





Tendo por “destinatários os beneficiários de prestações sociais de solidariedade e outros em situação de carência económica, a cada utente é atribuído um cartão, o Cartão abem, que lhe permite receber os medicamentos prescritos nas farmácias aderentes, sem mais burocracias”, explica nota.





Atualmente, as farmácias do concelho da Madalena já se encontram em processo de adesão a esta rede nacional, cabendo ao Serviço Social e Educação do município a referenciação dos munícipes socialmente vulneráveis.





“Este é, sem dúvida, um apoio importantíssimo para as nossas famílias. É mais um projeto da autarquia que visa combater a pobreza e a exclusão social, indo ao encontro de outras medidas que temos tomado no mesmo sentido e que têm como grande objetivo garantir a qualidade de vida de todos os madalenenses, sem exceção. Porque a Madalena é um concelho de todos, para todos”, afirma José António Soares, presidente da autarquia, citado em nota.