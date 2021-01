Autarquia da Lagoa reúne com comandante da PSP

Segundo nota, o momento teve como principal propósito agradecer à Câmara Municipal da Lagoa toda a colaboração, pelos trabalhos de manutenção e beneficiação que tem dispensado ao edifício da Esquadra da PSP de Lagoa, sendo que, em breve seguir-se-á a pintura da fachada da esquadra lagoense.

No decorrer da reunião foi abordada a situação relacionada com a evolução pandémica nos Açores, nomeadamente no que respeita às diversas medidas adotadas pelo Governo Regional, mais precisamente as cercas sanitárias e o tipo de fiscalização que a PSP tem efetuado, conseguindo, com os recursos disponíveis corresponder a todas as suas obrigações.

Ficou assumido por parte da presidente da autarquia da Lagoa a disponibilidade para continuar a colaborar com a PSP, na medida em que, quer o município, quer a PSP têm missões que convergem no mesmo sentido.

Cristina Calisto referiu, citada em nota, que, “quanto melhor a PSP puder executar o seu trabalho, mais satisfeitos ficam os lagoenses e melhor se reflete a qualidade de vida no concelho”, portanto, reiterou a sua disponibilidade para continuar este trabalho de parceria e de proximidade com a Polícia de Segurança Pública.

No final da reunião, Cristina Calisto foi agraciada com um galhardete representativo do Comando Regional da PSP nos Açores, como forma de reconhecimento e agradecimento por esta parceria e colaboração.