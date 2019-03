Autarca da Povoação congratula Manuel Amaral pelo seu centenário

As mais lidas

Apesar da idade e da dificuldade de locomoção, Manuel Amaral "continua lúcido e com sentido de humor apurado, tendo festejado o seu aniversário, entre amigos e familiares, com grande satisfação", finaliza a nota.

Diz a autarquia em nota que antes de ir para os Estados Unidos da América, aos 50 anos, com a família, o atual centenário do concelho da Povoação foi proprietário de uma conhecida mercearia e bar na mesma Lomba que o viu nascer. Após o seu regresso e aposentação fixou residência na Vila da Povoação, na Avenida Padre João de Medeiros.

Amigos e familiares juntaram-se numa missa de Ação de Graças, na Vila da Povoação, casa da filha onde atualmente o aniversariante reside, proferida pelo Pároco João Ponte, seguindo-se um momento de convívio para celebrar os 100 anos do povoacense Manuel Amaral, natural da Lomba do Alcaide.

O presidente da Câmara Municipal da Povoação, Pedro Melo, felicitou, segunda-feira, Manuel Mendonça Amaral pela celebração do seu centenário.

