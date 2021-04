ATL's em São Miguel para os alunos do 1º e 2º anos afinal não reabrem

De acordo com nota da secretaria da tutela, “constatando a dificuldade de abertura em segurança de ATL e de acordo com as regras sanitárias determinadas pela Autoridade de Saúde”, a Secretaria Regional da Saúde e Desporto e a Autoridade de Saúde Regional refere “que é dada sem efeito a orientação de abertura de ATL's em São Miguel na próxima semana, para os alunos dos 1.º e 2.º anos do 1º ciclo, mantendo-se os apoios aos respetivos progenitores”.

Em declarações ao Açoriano Oriental, Clélio Meneses, secretário da tutela explica que após avaliação, "constatou-se que os ATL's teriam dificuldades em cumprir com as medidas necessárias para os distanciamentos e para evitar qualquer situação que colocasse em causa a saúde pública houve essa alteração de decisão e agora os ATL's não abrem e os pais mantêm os direitos que tinham em termos de apoios".

Recorde-se que ontem o secretário da tutela disse que os ATL's na ilha de São Miguel para os alunos do 1º e 2º anos iriam abrir na segunda-feira, tendo em conta que esses alunos regressam ao ensino presencial, também na segunda-feira.



Notícia desenvolvida na edição de sábado, do jornal Açoriano Oriental, dia 1 de maio 2021