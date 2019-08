ASAE fiscaliza estabelecimentos da Baixa e instaura 16 processos

As mais lidas

Foi também decretada a suspensão da atividade de nove dos 19 estabelecimentos fiscalizados, que reabriram “após verificadas as condições necessárias ao seu funcionamento”, indica ainda a ASAE.

Em comunicado, a ASAE adianta que o processo-crime foi instaurado por terem sido encontrados “produtos vitivinícolas anormais”, enquanto os 15 processos de contraordenação foram instaurados por infrações como o incumprimento dos requisitos de higiene, “a ausência de implementação do HACCP (Análise de Perigos e Controlo de Pontos Críticos)” e irregularidades relativas à afixação de preços”.

