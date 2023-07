Arrifes Kickboxing arrecada 15 medalhas no Campeonato Nacional

O Arrifes Kickboxing Clube (AKC), em Ponta Delgada, São Miguel, Açores, arrecadou 15 medalhas no Campeonato Nacional de Kickboxing, que decorreu no fim de semana no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos.