Arquipélago com avisos amarelos até sexta-feira devido ao mau tempo

No grupo oriental dos Açores (São Miguel e Santa Maria), devido a precipitação, vento e agitação marítima, os avisos amarelos vão vigorar até às 18:00 de sexta-feira.

O estado do tempo nos Açores está a ser influenciado por uma “vasta região depressionária centrada no Atlântico Norte”, que se caracteriza pela “ocorrência de precipitação e vento a soprar do quadrante oeste, por vezes forte com rajadas que poderão atingir os 90 a 95 quilómetros por hora, em especial quinta e sexta-feira nos grupos central e oriental”, de acordo com o IPMA.

Para as ilhas do grupo Ocidental (Flores e Corvo), foi emitido um aviso amarelo, relativo a precipitação, até às 03:00 de sexta-feira.

Nas ilhas da Terceira, Faial, Pico, São Jorge e Graciosa, que compõem o grupo Central do arquipélago, os avisos amarelos relativos a precipitação e vento forte são válidos até às 06:00 de sexta-feira.

Segundo o IPMA, a partir de sábado “é esperada uma melhoria gradual do estado do tempo em todo o arquipélago, devido à presença de uma região de altas pressões a oeste dos Açores, com o céu a apresentar-se com abertas, embora possam ainda ocorrer alguns aguaceiros”.