Arquipélago com atividades para os mais novos em agosto

Com este objetivo o Serviço Educativo desenvolveu três atividades que decorrerão, por marcação, de agosto a outubro de 2019.



A primeira é a visita-oficina “Estação dos Fenómenos Aquáticos”, dedicada ao público dos 2 aos 6 anos, onde se vão explorar questões relacionadas com o mar e com os animais que nele habitam.

Já na visita-oficina “Estação intercomunicativa”, destinada a crianças dos 6 aos 12, os participantes são desafiados a refletir e a criar sobre as formas de comunicação, em terra ou no mar, através de gestos ou objetos criados por cada um.

Também na visita-oficina “Estação Meteorológica – Os fenómenos que se movem”, orientada para o público jovem e adulto, os participantes vão poder observar e procurar na exposição “Estação Meteorológica” quais os fenómenos em que as artistas se inspiraram, tendo depois a oportunidade de registar, através da fotografia, elementos meteorológicos visíveis no exterior do Arquipélago.

Para assinalar o último domingo do mês de agosto, o serviço educativo promove, no dia 25, a “Aventura no Pátio”, uma tarde destinada a famílias, com atividades ao ar livre, como pintura, escultura e jogos.



De acordo com nota enviada à comunicação social, as inscrições para estas atividades do Serviço Educativo devem ser feitas através do formulário disponível no site do Arquipélago, do email acacinfo@azores.gov.pt ou do telefone 296 470 130.