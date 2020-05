A atribuição, feita através do Plano Nacional de Ética no Desporto, tem como objetivo a certificação e promoção dos valores éticos no desporto e integra a APSMno lote de instituições comprometidas com a ética no desporto e reconhecidas pelo trabalho que desenvolve nesta área, sob o lema “ Respeito e Igualdade”.



A notícia da aprovação da candidatura foi recebida “com enorme orgulho e agrado” e, para o seu presidente, “esta atribuição confere à APSM uma marca de qualidade das suas iniciativas desportivas, que deve ser potenciada em todas as suas iniciativas através da promoção dos valores éticos no desporto”, realçou José Raimundo em comunicado.