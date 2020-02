Aprovada proposta do CDS para criação de Centro Interpretativo da Base das Lajes

A iniciativa recolheu o apoio de todos os partidos com assento no parlamento açoriano, que reconhecem a importância “ao nível social, económico e cultural” da Base Militar das Lajes para a população local, como se lê na proposta apresentada, mas também para o panorama nacional e internacional.

Esta é a segunda vez que o CDS-PP apresenta uma proposta para a criação de um Centro Interpretativo da Base das Lajes.

O Orçamento da Região Autónoma dos Açores para 2019 já previa que o executivo açoriano iniciasse “os procedimentos necessários para a implementação de um Centro Interpretativo da Base das Lajes”, na sequência de uma proposta de alteração do CDS-PP, aprovada por unanimidade, em novembro de 2018.

Sem verbas definidas ou local identificado, o projeto de resolução do CDS recomenda ao Governo Regional dos Açores que “promova a concretização dos procedimentos necessários para a instalação do Centro Interpretativo da Base das Lajes e constitua uma comissão instaladora de gente independente e coordenadora”, que integre representantes do Instituto Histórico da Ilha Terceira, da Universidade dos Açores e do Governo Regional.