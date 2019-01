Apreensão de 470 quilos de pescado em São Miguel

O Comando Territorial dos Açores da GNR, através do Posto Territorial de Ponta Delgada, em colaboração com a Inspeção Regional das Pescas, apreendeu, esta terça-feira, cerca de 470 quilos de pescado, na ilha de São Miguel.

Segundo comunicado do Comando Territorial dos Açores da GNR, no decorrer de uma ação de fiscalização no porto de pesca de Vila Franca do Campo, foram detetados e apreendidos 390 quilos de cavala, por esta ter um tamanho inferior a 20 cm e por ter sido excedido o limite máximo diário de captura permitido por cada embarcação que é de 300 quilos. Foram ainda apreendidos 80 quilos de chicharro por fuga à lota.



Foram ainda identificados dois homens, de 45 e 58 anos, e elaborados os respetivos autos de contraordenação.