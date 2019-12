António Ventura questiona Governo sobre Direitos dos trabalhadores portugueses

Em comunicado, o social democrata diz que existem trabalhadores temporários ao serviço das forças norte-americanas "em risco de despedimento. Se assim é, o governo está a par da situação? Sabe quantos são e porque há esse risco?", indagou.





António Ventura quer igualmente saber "qual o ponto de situação sobre a aplicação da lei da parentalidade e do estatuto do trabalhador estudante, assim como a observância das regras de saúde, medicina do trabalho e revisão das tabelas salariais dos trabalhadores portugueses da Base das Lajes", acrescenta.





O parlamentar açoriano lembra que o anterior executivo socialista, "que é o mesmo de agora, sempre afirmou que não haveria mais despedimentos de trabalhadores portugueses ao serviço das forças norte-americanas".





O deputado reforça que "a Base Aérea das Lajes é uma temática de Estado, porque envolve os Estados Unidos da América (EUA), a República Portuguesa e a NATO, nos seus acordos de segurança e cooperação externa".





E recorda que o Acordo das Lajes é, "acima de tudo, um acordo de geostratégia e geopolítico entre os dois estados, que afirmam e projetam os EUA no mundo, materializando as vantagens de Portugal no quadro transatlântico, por via dos Açores", conclui António Ventura.