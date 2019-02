António Maçanita eleito Enólogo do Ano pela Revista de Vinhos

O enólogo António Maçanita, da Azores Wine Company, foi considerado o Enólogo do Ano 2018 pela Revista de Vinhos – a Essência do Vinho, enquanto que o vinho da Azores Wine Company, Vinha Centenária 2016, foi distinguido com o Prémio Excelência, como um dos Melhores Vinhos de Portugal pela Revista de Vinhos – a Essência do Vinho, refere nota.