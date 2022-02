AnimaPIX premeia conto de Isabel Mateus

Numa organização da MiratecArts, o festival, decorre de 1 a 5 de dezembro, na Biblioteca Auditório da Madalena.





"O menino que queria ver a baleia-azul passar nos Açores", de Isabel Mateus, reaviva-se a “memória da tradicional caça à baleia praticada nos Açores que foi, desde finais do século XIX, o ganha-pão de muitas famílias das ilhas. E persegue-se, sobretudo, o sonho novo de um presente com futuro: a preservação das baleias através de uma observação responsável”, refere nota.





“Ao ler este conto, mirei-me ao espelho do tempo. E nesse retrovisor senti-me, de novo, criança”, disse, citado em nota, o diretor do Museu do Pico, Manuel Costa Junior.





Isabel Mateus obteve o grau de doutora em Literatura Portuguesa da Universidade de Birmingham, no Reino Unido, onde reside desde 2001. Com uma vasta obra, é mais conhecida por abordar temáticas sobre Portugal rural e a diáspora. Tem livros traduzidos para inglês, francês e chinês. No âmbito da literatura infantojuvenil tem várias obras no Plano Nacional de Leitura.