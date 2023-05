Angra do Heroísmo recebe galardão Município Amigo do Desporto

A atribuição deste galardão é um reflexo da ação desenvolvida no âmbito desportivo no concelho. Ao longo dos últimos 8 anos o Município de Angra não só promoveu a melhoria do Parque Desportivo Municipal, através de várias intervenções nas diversas infraestruturas do concelho de Angra do Heroísmo, como atribuiu apoios às coletividades desportivas e atletas individuais visando o desenvolvimento, promoção e aumento de prática das várias modalidades desportivas do concelho.



A promoção pelo estilo de vida saudável e pela prática de atividade física, mesmo que não federada, tem sido uma preocupação sempre presente do Município de Angra do Heroísmo, que organizou diversas atividades físicas adaptadas a todas as faixas etárias, de que são exemplo os Jogos Municipais, o Angra Ativa Fitness, Dia Angra Ativa e o programa Haja Saúde.

O Município de Angra do Heroísmo acredita que uma ação atenta e coordenada é essencial para difundir os valores do desportivismo e associativismo, fatores que contribuem para uma vivência em sociedade com mais saúde e bem-estar e que contribuem para combater o sedentarismo, considerado já a doença do milénio.

“É o oitavo ano consecutivo que Angra do Heroísmo recebe o galardão Município Amigo do Desporto, o que reflete o excelente trabalho e estratégia desportiva do município, que tem feito um investimento contínuo nas infraestruturas do parque desportivo municipal e tem dinamizado a prática de atividade física, através da promoção de várias atividades desportivas, em parceria com os clubes das várias modalidades e com os ginásios do concelho, fomentando assim a prática desportiva em todo o concelho.”, refere Guido Teles.