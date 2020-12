Ana Cabecinha consegue mínimos nos 20 quilómetros marcha

A marchadora do Clube Oriental do Pechão cumpriu a prova no tempo oficioso de 1:30.18 horas, quando os mínimos eram de 1:31, pelo que estará pela quarta vez nos Jogos, adiados para 2021 devido à pandemia da covid-19.

Ana Cabecinha, de 36 anos, foi oitava colocada em Pequim2008, nono em Londres2012 e sexta no Rio2016.

Na prova que decorreu hoje em Olhão, Inês Henriques (Clube de Natação de Rio Maior) foi segunda, em 1:36.15 horas, e Carolina Costa (Sporting) completou o pódio, em 1:37.43.