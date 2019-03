Alterações ao trânsito em Ponta Delgada devido à realização da prova

A realização de mais uma edição do Azores Rallye vai levar, a uma significativa alteração no trânsito em várias ruas da cidade de Ponta Delgada.

De acordo com nota de imprensa, amanhã, dia 20 de março, dia da 'City Show', o trânsito e o estacionamento ficam proibidos, das 06h00 às 03h00, na Avenida Infante D. Henrique, precisamente entre a Rua Dr. José Bruno Tavares Carreiro e a Rua João Francisco Cabral, e na Avenida Kopke, Rua Abel Ferin Coutinho, Praça Vasco da Gama, Largo Dr. Manuel Carreiro e Praça Gonçalo Velho, assim como nos arruamentos poente e sul do Campo de São Francisco.





Das 09h30 às 03h00, ficam ainda interrompidas as ruas Santa Luzia, Joaquim Nunes da Silva, da Misericórdia, Manuel da Ponte (entre a rua do Melo e a Praça do Município), exceto acesso a moradores, cargas e descargas e parques de estacionamento.





No quem diz respeito ao sentido de circulação automóvel, entre as 09h30 às 17h00, o sentido de circulação da Rua Açoriano Oriental será invertido, passando as viaturas na circular de poente para nascente. Das 09h30 às 03h00, o sentido de circulação nos troços norte e nascente do Campo de São Francisco também será invertido.





Relativamente aos transportes públicos, de referir que, entre as 09h30 e as 03h00, os autocarros provenientes do lado poente têm partidas e chegadas na entrada do porto comercial, enquanto os provenientes de nascente, têm partidas e chegadas ou no Largo Almirante Dunn ou na Rua Dr. José Bruno Tavares Carreiro.





No que respeita à rede mini-bus, a Linha A terá início e fim na Avenida Roberto Ivens, junto à Santa Casa da Misericórdia, não utilizando as paragens da praça Vasco da Gama, Avenida Infante D. Henrique e Rua João Francisco Cabral.





A Linha B tem início e fim junto ao posto de abastecimento de combustível da rua Conselheiro Luís Bettencourt.





A Linha C passa a descer a Avenida D. João III com desvio para a Rua da Mãe de Deus para acesso à Praça Vasco da Gama (não utilizando as paragens da, Avenida D. João III (sul), Rua Engº José Cordeiro, Rua Ernesto do Canto e Rua Dr. José Bruno Carreiro).





Já a Linha D tem início e fim na Rua João Francisco Cabral, não utilizando as paragens da Avenida Infante D. Henrique e Rua Coronel Silva Leal.





Em relação ao serviço de Táxi, habitualmente localizados na Praça Gonçalo Velho passarão para a Rua Dr. José Bruno Tavares Carreiro e os serviços, habitualmente localizados na Praça Vasco da Gama, passarão para a Rua Praia Marquês e Monforte ao lado do Tribunal de Família e Menores, virados para nascente.





Partida dos concorrentes das Portas da Cidade

Explica ainda a autarquia que na quinta-feira, 21 de março, dia da partida do Azores Rallye das Portas da Cidade de Ponta Delgada, o trânsito fica proibido, entre as 13h00 e as 18h00, nas ruas Santa Luzia e Açoriano Oriental, na Praça do Município, no lado sul da Matriz e na Rua Manuel da Ponte (entre a Rua do Melo e a Praça do Município) e, ainda, na Praça Gonçalo Velho.





Entre quarta-feira e sexta-feira (20 e 22 de março), o trânsito fica condicionado na Canada da Micaela (São Roque) e o estacionamento proibido nos parques de estacionamento do Forno da Cal e da Canada da Micaela.





Esta terça-feira, dia 19 de março e amanhã, o estacionamento da Travessa de Santa Luzia fica reservado aos veículos de apoio da RTP/Açores.





Dia da chegada dos carros às Portas da Cidade

No dia da chegada dos carros do Azores Rallye, sábado, dia 23 de março, o trânsito fica proibido, das 17h00 às 22h00, nas ruas de Santa Luzia e Açoriano Oriental, na Praça do Município, no lado sul da Matriz e na Rua Manuel da Ponte (entre a Rua do Melo e a Praça do Município), na Avenida Infante D. Henrique, desde a Rua Dr. José Bruno Carreiro até à Praça Vasco da Gama e à Praça Gonçalo Velho (estacionamento proibido).





Das 09h30 às 03h00 de quarta-feira e das 17H00 às 22H00 de sábado, o acesso e saída ao parque de estacionamento subterrâneo da Avenida Infante D. Henrique far-se-á apenas pela lado nascente (Avenida João Bosco Mota Amaral).





O acesso ao parque de estacionamento das Portas do Mar fica interdito, sendo apenas possível a saída para nascente (Avenida João Bosco Mota Amaral).





Das 09h30 às 03h00 de quarta-feira, o acesso ao parque de estacionamento do Largo de São João far-se-á apenas pela Rua Dr. Francisco Machado de Faria e Maia e a saída através do Largo Dr. Francisco Luís Tavares e Rua de São João.