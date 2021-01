“Estamos de parabéns porque aliamos uma grande exibição a uma vitória que nos dá alento, porque vínhamos de alguma insegurança pelos resultados do campeonato. Fomos premiados pelo que fizemos em campo”, realçou Daniel Ramos no final da partida que os encarnados de Ponta Delgada venceram por 2-1 o Rio Ave.



O técnico revelou que o quinto triunfo no campeonato “foi uma vitória feliz, num jogo equilibrado, dividido em vários momentos, em que merecemos estar em vantagem na primeira parte, mas sofremos, de forma injusta, o empate, na primeira aproximação feita pelo Rio Ave. Na segunda parte, as duas equipas preocuparam-se em vencer, nós fomos criando oportunidades, porque tínhamos a noção que quem marcasse primeiro tinha boas chances de vencer. Acabou por acontecer o nosso golo, premiando a equipa que teve mais oportunidades e se mostrou mais arrojada, desde o início, para se colocar em vantagem”, resumiu assim o jogo o técnico que, curiosamente, é natural de Vila do Conde.



Na sala de imprensa do Estádio do Rio Ave FC, Daniel Ramos aproveitou para dedicar a vitória ao extremo Diogo Salomão, jogador que perdeu o pai na segunda-feira, mas mesmo assim fez questão de marcar presença na partida da 15.ª jornada da I Liga.



“Quero dedicar esta vitória ao Diogo Salomão, que esta madrugada soube que o pai tinha falecido, mas fez questão de jogar e dar o seu melhor”, sublinhou o treinador.