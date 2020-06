Alexandre Gaudêncio visita obras no Santa Bárbara Eco-Beach Resort

Alexandre Gaudêncio conheceu as novas áreas através de uma visita ao espaço na companhia do empresário João Reis e do vereador Carlos Anselmo, constatando a preocupação dos investidores em manterem o conceito para que o espaço foi pensado, adianta nota de imprensa.

“É com muito agrado que vemos este empreendimento concluído num momento difícil para os empresários devido à pandemia. Contudo, não podemos deixar de olhar em frente e os responsáveis pelo Santa Bárbara Eco-Beach Resort souberam aproveitar a pausa para concluir as obras que faltavam”, disse o autarca citado na nota.



Entre os investimentos realizados nesta última fase realce para a construção de duas estufas que vão permitir produzir vários produtos hortícolas para a sua cozinha, bem como especiarias diversas de sabores orientais. O empreendimento também passa a dispor de uma bacia de retenção de água pluvial que abastece o sistema de rega.

Alexandre Gaudêncio vincou a importância de “dar nota que os promotores deste investimento concluíram-no numa altura de incertezas”, destacando também o papel da autarquia no apoio aos empresários. “A Câmara da Ribeira Grande colocou à disposição dos empresários um conjunto de apoio e prepara-se para apresentar um novo conjunto de medidas pós-covid".