Alcaraz e Djokovic na mesma metade do quadro, Sinner abre com Kopriva

Autor: Lusa/AO Online
O sorteio realizado em Nova Iorque, onde domingo vai arrancar o quarto torneio do Grand Slam, ditou Kopriva (87.º ATP) como primeiro adversário do italiano, a defender ainda o estatuto de número um mundial e na luta pela conquista do terceiro ‘major’ da temporada, depois dos triunfos no Open da Austrália e em Wimbledon.
Caso passe com sucesso pelas primeiras rondas, o jovem transalpino poderá medir forças nos quartos de final com o britânico Jack Draper (5.º ATP), semifinalista há um ano em Flushing Meadows, antes de defrontar eventualmente nas meias-finais o alemão Alexander Zverev (3.º ATP), que este ano se estreia diante do chileno Alejandro Tabilo (126.º ATP).
Já Carlos Alcaraz, à procura do segundo troféu em Nova Iorque, após a vitória em 2022, tem um quadro mais desafiante para tentar alcançar o segundo título do Grand Slam da temporada, depois do triunfo em Roland Garros.
Após o embate com o norte-americano Reilly Opelka (66.º ATP) na jornada de abertura, o número dois mundial poderá encontrar na quarta ronda o moscovita Daniil Medvedev, vencedor do torneio em 2021, antes de um potencial confronto nos quartos de final com o anfitrião Ben Shelton ou o norueguês Casper Ruud.
Nas meias-finais, caso saia vitorioso das rondas anteriores, Alcaraz deverá ter como adversário o sérvio Novak Djokovic, na senda do 25.º ‘major’ da carreira, quatro dos quais conquistados em Flushing Meadows, ou o norte-americano Taylor Fritz, finalista em 2024, antes do provável duelo final com Jannik Sinner.