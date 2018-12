"Agricultura ganha, pelo menos, mais 30 jovens agricultores em 2019"

O secretário regional da Agricultura e Florestas garantiu esta quinta-feira, no Faial, que os Açores vão registar no próximo ano a primeira instalação de, pelo menos, mais 30 jovens agricultores, o que considerou ser muito importante para a necessária renovação geracional e assegurar a sustentabilidade futura do setor agrícola.

“É verdade que temos dos melhores indicadores em termos de idade média dos agricultores no país e na Europa, mas é preciso continuar a apostar nesta vertente”, afirmou João Ponte, à margem da visita à exploração leiteira de um jovem agricultor.





O governante destacou que, no âmbito do PRORURAL+, ocorreu a primeira instalação de cerca de 140 jovens agricultores, um número que deverá continuar a crescer nos próximos anos, de modo a garantir o futuro do setor e trazer para a agricultora mais conhecimento, dinamismo, empreendedorismo e inovação, adianta nota do executivo.







João Ponte considerou que a exploração leiteira que visitou é “um bom exemplo”, referindo que o jovem agricultor soube recorrer aos fundos comunitários para se instalar e realizar um conjunto de investimentos necessários à sua atividade.





“Até à presente data, mais de 66 milhões de euros de projetos de investimento, no âmbito do PRORURAL+, foram aprovados só no âmbito da modernização das instalações agrícolas e isso tem sido fundamental para termos na Região uma agricultura melhor preparada para vencer os desafios do futuro, uma agricultura que possa gerar mais rendimento, minimizar os custos de produção e melhorar as condições de trabalho dos agricultores”, salientou.





O governante destacou ainda o investimento público que tem sido feito, a nível regional, na modernização das infraestruturas agrícolas, seja nos caminhos ou no abastecimento de água, considerando fundamental que, até ao final do atual Quadro Comunitário de Apoio, se possam esgotar todos os fundos que estão destinados à Agricultura.





“É para isso que estamos a trabalhar”, garantiu o governante, destacando que a taxa de compromisso do PRORURAL+ é superior a 80% e a taxa de execução cerca de 53%, indicadores que dão bem nota da boa aplicação dos fundos comunitários, que são fundamentais para o desenvolvimento do setor agrícola e para a melhoria dos rendimentos.